Suspeito é preso após furto de carnes, fogão, mesas e caixa de som de trailer

21, novembro, 2025
Crime ocorreu no bairro Marabaixo II, zona oeste de Macapá.
Por RODRIGO DIAS

Carnes, uma caixa de frango, fogão, caixa de som e até os jogos de mesas de um trailer de alimentos foram furtados na madrugada de domingo (16) para segunda-feira (17), no bairro Marabaixo II, zona oeste de Macapá. Dois dias depois, a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos, que ainda estava com parte do material levado.

Segundo a PM, o detido, Josicley Costa dos Santos, de 29 anos, já conhecido por outros delitos, foi encontrado após uma denúncia anônima que descrevia sua roupa: bermuda jeans clara e camisa azul-escura. Ele caminhava pela Avenida 5 quando foi abordado pelos policiais e confessou o crime.

Josicley Costa dos Santos, de 29 anos, é reincidente. Fotos: Rodrigo Dias

Josicley afirmou que arrombou o cadeado do trailer com a ajuda do cunhado. Da ação, a dupla levou um verdadeiro “kit de cozinha”: fogão com botijão, cinco fardos de arroz, feijão, macarrão, farinha, carnes avaliadas em cerca de R$ 400, uma caixa de frango, louças, caixa de som, máquina de cartão e jogos de mesas.

No momento da prisão, porém, o suspeito carregava apenas três mesas e quatro cadeiras. O restante, segundo ele, ficou com o cunhado, que estaria “pro rumo do Buritizal”. Ele também admitiu que parte dos itens já havia sido vendida.

Objetos recuperados

As vítimas foram chamadas ao local da abordagem e reconheceram tanto os bens quanto o autor do furto. O suspeito foi conduzido ao Ciosp do Pacoval, onde o caso foi apresentado.

Enquanto a polícia tenta localizar o segundo envolvido, o proprietário do trailer busca reorganizar o negócio e contabilizar os prejuízos.

Seles Nafes
