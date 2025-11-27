Suspeito tenta fugir, mas é pego com 43 porções de droga em habitacional

Prisão ocorreu durante patrulhamento no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (26), um homem de 24 anos com diversas porções de crack e cocaína durante patrulhamento no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Matheus Damasceno Costa caminhava pelo residencial quando percebeu a aproximação da equipe e tentou fugir entre os blocos, mas foi alcançado pelos militares da Patamo.

Segundo os policiais, o suspeito tentou se livrar do material ilícito ao jogar ao chão os dois volumes que carregava. Dentro deles, foram encontradas 43 porções de entorpecentes já fracionadas para comercialização.

Uma consulta ao banco de dados do sistema prisional confirmou que Matheus já havia sido preso pelo mesmo crime em uma ação da Polícia Civil do Amapá, em 2024. Ele novamente recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido ao Ciosp do Pacoval.