Tartaruga marinha gigante é resgatada ferida de rio no interior do Amapá

Por OLHO DE BOTO

Uma tartaruga marinha de grande porte, com cerca de 1,20 metro de comprimento e aproximadamente 200 quilos, foi retirada do Rio Flexal, no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá, após ser encontrada ferida e presa em um trecho de água doce — ambiente que não faz parte de seu habitat natural.

O resgate mobilizou moradores da região e uma equipe do Batalhão Ambiental, que foi acionada para realizar a remoção segura do animal. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o animal aparece sendo carregado por 8 homens.

Durante o atendimento, os militares constataram ferimentos visíveis em uma das patas da tartaruga, o que reforçou a necessidade de cuidados especializados. Após o resgate, a equipe realizou o transporte do animal até o município de Santana, onde ele foi entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama). O local é responsável por acolher, tratar e reabilitar animais silvestres antes da devolução à natureza.

A participação da comunidade foi fundamental para o sucesso da ação, ajudando a manter o animal seguro até a chegada dos policiais.

Segundo o major Alves Neto, chefe da Diretoria de Inteligência e Operações do Batalhão Ambiental, a tartaruga acabou entrando em um ambiente inadequado, o que facilitou sua captura.

“O habitat dela é o oceano, não a água doce. Ela entrou no rio, ficou perdida e foi facilmente apreendida por populares. Como estava machucada, foi entregue ao Cetas para se recuperar e, depois, será devolvida ao ambiente aquático dela, que é o oceano”, explicou.

A operação rápida e coordenada garantiu que a tartaruga recebesse o atendimento necessário e tivesse suas chances de recuperação ampliadas.