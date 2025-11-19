FLAGRANTE

Traficante do CV é preso com 6 kg de drogas e arma que usava para combater desafetos

19, novembro, 2025
Foto: Divulgação
Caso ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um traficante da facção criminosa Comando Vermelho foi preso com mais de seis quilos de droga na noite desta terça-feira (18), no bairro Provedor, em Santana, a 17 km de Macapá. A ação da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) ocorreu em uma área de pontes cercada por densa vegetação.

O nome do investigado não foi revelado, mas ele tem 23 anos e utilizava uma arma de fogo para se defender de faccionados rivais. O armamento também foi apreendido.

Resultado da operação. Foto: Olho de Boto

Os seis pacotes de maconha, identificados com listras verde e azul, estavam escondidos em meio à vegetação, nas proximidades da casa do suspeito.

O delegado responsável pela operação, Kleyson Fernandes, explicou que o criminoso atuava diretamente na logística da facção no município.

Arma usada para combater desafetos

Suspeito foi preso em flagrante

“Ele era responsável pela guarda do material entorpecente e, quando recebia as orientações dos demais faccionados e das lideranças, fazia a distribuição no município de Santana. O revólver calibre 38 ele utilizava para o desempenho de suas funções na facção e também para combater eventuais desafetos, pois já tinha sofrido uma tentativa de homicídio no ano de 2023, justamente decorrente dessas guerras de facções”, detalhou.

O suspeito segue aguardando audiência de custódia e foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!