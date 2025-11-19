Traficante do CV é preso com 6 kg de drogas e arma que usava para combater desafetos

Caso ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um traficante da facção criminosa Comando Vermelho foi preso com mais de seis quilos de droga na noite desta terça-feira (18), no bairro Provedor, em Santana, a 17 km de Macapá. A ação da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) ocorreu em uma área de pontes cercada por densa vegetação.

O nome do investigado não foi revelado, mas ele tem 23 anos e utilizava uma arma de fogo para se defender de faccionados rivais. O armamento também foi apreendido.

Os seis pacotes de maconha, identificados com listras verde e azul, estavam escondidos em meio à vegetação, nas proximidades da casa do suspeito.

O delegado responsável pela operação, Kleyson Fernandes, explicou que o criminoso atuava diretamente na logística da facção no município.

“Ele era responsável pela guarda do material entorpecente e, quando recebia as orientações dos demais faccionados e das lideranças, fazia a distribuição no município de Santana. O revólver calibre 38 ele utilizava para o desempenho de suas funções na facção e também para combater eventuais desafetos, pois já tinha sofrido uma tentativa de homicídio no ano de 2023, justamente decorrente dessas guerras de facções”, detalhou.

O suspeito segue aguardando audiência de custódia e foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.