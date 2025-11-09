PRESO PELA ROTAM

Traficante que recrutava irmãos para distribuir drogas em Macapá é preso

9, novembro, 2025
Fotos: Olho de Boto
Ação da companhia especializada do Bope apreende skank, crack, cocaína e desarticula esquema na zona norte
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Rotam prendeu neste sábado (8) um traficante que havia recrutado dois irmãos para distribuir drogas em Macapá. A ação ocorreu em dois pontos da zona norte da capital, onde os militares apreenderam skank, crack, maconha e cocaína.

A equipe patrulhava a Rodovia Norte-Sul quando decidiu abordar dois suspeitos em uma motocicleta. Com o garupa, os policiais encontraram um recipiente com maconha já fracionada e embalada para venda.

Os abordados, de 17 e 20 anos, afirmaram que apenas distribuíam o material a mando de um traficante conhecido como Hertz, e revelaram que havia mais drogas na casa dele, na comunidade de Ilha Redonda.

Com apoio dos irmãos, a Rotam chegou ao endereço indicado e encontrou a porta da residência aberta. O suspeito, identificado como Hertz Riva dos Santos, de 53 anos, foi abordado e, segundo o sargento Richard, indicou aos militares os locais onde escondia parte das drogas. O material estava distribuído em diferentes pontos da casa.

Moto usada pelos irmãos…

…e materiais apreendidos na casa de Hertz

…que mostrou onde havia mais drogas

No total, quase meio quilo de entorpecentes foi apreendido, entre crack, maconha, skank e cocaína. Os policiais também encontraram celulares, um notebook, dinheiro, balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

Os três envolvidos foram encaminhados à delegacia e podem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!