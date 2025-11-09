Traficante que recrutava irmãos para distribuir drogas em Macapá é preso

Por OLHO DE BOTO

A Rotam prendeu neste sábado (8) um traficante que havia recrutado dois irmãos para distribuir drogas em Macapá. A ação ocorreu em dois pontos da zona norte da capital, onde os militares apreenderam skank, crack, maconha e cocaína.

A equipe patrulhava a Rodovia Norte-Sul quando decidiu abordar dois suspeitos em uma motocicleta. Com o garupa, os policiais encontraram um recipiente com maconha já fracionada e embalada para venda.

Os abordados, de 17 e 20 anos, afirmaram que apenas distribuíam o material a mando de um traficante conhecido como Hertz, e revelaram que havia mais drogas na casa dele, na comunidade de Ilha Redonda.

Com apoio dos irmãos, a Rotam chegou ao endereço indicado e encontrou a porta da residência aberta. O suspeito, identificado como Hertz Riva dos Santos, de 53 anos, foi abordado e, segundo o sargento Richard, indicou aos militares os locais onde escondia parte das drogas. O material estava distribuído em diferentes pontos da casa.

No total, quase meio quilo de entorpecentes foi apreendido, entre crack, maconha, skank e cocaína. Os policiais também encontraram celulares, um notebook, dinheiro, balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

Os três envolvidos foram encaminhados à delegacia e podem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.