Traficante tenta fugir e arrasta policial, mas acaba baleado e preso

Um homem de 31 anos foi baleado e preso após tentar fugir de uma abordagem policial e arrastar um agente da Polícia Civil por alguns metros, na zona sul de Macapá. O caso ocorreu em um posto de combustível no bairro Jardim Marco Zero – no final da Rua Santos Dumont –, durante uma ação de repressão ao tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), o suspeito havia sido identificado em uma investigação como um dos responsáveis pela entrega de entorpecentes pertencentes a uma organização criminosa que atua na capital. Durante a operação, os agentes o localizaram no momento em que ele abastecia o carro.

Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou escapar, acelerando o veículo e atingindo um dos policiais, que foi arrastado por alguns metros.

“Foi necessário efetuar disparo de arma de fogo, tendo o indivíduo sido atingido na perna, o que cessou a agressão injusta aos agentes de segurança”, explicou o delegado.

Após a imobilização, os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram porções de cocaína e maconha. O suspeito foi encaminhado ao hospital para atendimento médico e, em seguida, conduzido à sede da Denarc para os procedimentos legais.

As investigações apontam que o homem já havia cumprido pena por roubo majorado, praticado com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Ele será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.