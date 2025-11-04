Traficante vendia drogas com QR code de presidiário do Iapen, diz PM

Flagrante ocorreu em uma área de pontes próxima da 11ª Avenida do bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um traficante que aceitava Pix por meio de um QR code impresso em um papel plastificado foi preso pela Força Tática da Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (3), no bairro Congós, zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, a equipe patrulhava pela 11ª Avenida quando foi abordada por populares que denunciaram a venda de drogas em uma área de pontes próxima. As características do suspeito foram repassadas, e logo os militares localizaram e abordaram Willian dos Santos Correa, de 20 anos, no local indicado.

Com ele, foram encontrados uma porção considerável de maconha, R$ 297 em espécie e o QR code — um código bidimensional que armazena dados bancários e pode ser facilmente escaneado por celulares.

Ainda segundo a polícia, Willian confessou que vendia drogas a mando de um presidiário do Iapen identificado como Bruno Oliveira. O dinheiro das vendas era transferido diretamente para o detento por meio do QR code.