Transpetro inicia estudos para instalar terminal de petróleo e gás no Amapá

Presidente Sérgio Bacci visita áreas indicadas pelo governo e confirma interesse da Petrobras na Margem Equatorial

Por RODRIGO DIAS

O Amapá deu um passo significativo em seu papel estratégico na cadeia produtiva de óleo e gás. Nesta quinta-feira, 20 de novembro, o estado recebeu a visita do presidente da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), Sérgio Bacci, acompanhado de uma equipe técnica, para dar início aos estudos de implantação de uma nova base logística de petróleo em parceria com o Governo do Estado.

A agenda incluiu visitas a possíveis locais que poderão sediar a estrutura de apoio às operações de transporte e logística de petróleo, derivados, gás e biocombustíveis. A iniciativa é um desdobramento da reunião entre o governador Clécio Luís e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante a Offshore Technology Conference (OTC Brasil 2025), no Rio de Janeiro.

Em entrevista, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, detalhou os requisitos técnicos para a instalação do terminal e confirmou o interesse da Petrobras no potencial da região.

“Para a gente ter um terminal, a primeira coisa básica é, efetivamente, a prospecção descobrir que tem uma bacia de petróleo para a gente explorar. Essa é a condição sine qua non… Para ter o terminal, quais são os requisitos? Ele precisa ter um calado de 17 a 20 metros, porque os navios… vêm cheios, navios grandes cheios. Precisa ter uma área de 5 a 10 hectares para a gente poder começar a montar as nossas tancagens ali e ter um espaço para crescimento. Precisa ter acesso”.

O presidente Bacci informou que o Governador Clécio Luís já apontou áreas potenciais. A partir dessas visitas, a equipe técnica iniciará os cálculos de viabilidade econômica para o sistema Petrobras.

“Essa primeira fase é muito importante para a gente poder, primeiro, mostrar que efetivamente o sistema Petrobras estará no Amapá. Segundo, a gente ter a certeza de que a gente vai ter um terreno onde a gente possa escoar o petróleo que será encontrado na Margem Equatorial”.

Ele também aproveitou para reforçar o reconhecimento da presidente Magda Chambriard pelo apoio do governo estadual no processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA.

O governador Clécio Luís ressaltou que a chegada da Transpetro, o braço logístico da Petrobras, marca uma quarta grande vitória para o estado, seguindo-se à Petrobras assumir os blocos leiloados, à base imediata no Oiapoque e ao licenciamento para prospecção.

“O importante também é que quando vem a Transpetro, ela não vem sozinha, ela vem com todo um ecossistema de outras empresas que se complementam na prestação de serviço. Os fornecimentos de insumos para toda a cadeia produtiva do óleo e gás”.

O governador destacou o trabalho em paralelo que está sendo realizado para maximizar o impacto positivo no estado:

– Capacitação: Estão sendo dedicados os próximos 3 a 5 anos para a formação de jovens e a preparação de empresas locais em profissões relacionadas à cadeia de óleo e gás.

• Parceria: Foi realizada uma reunião no SEBRAE-AP com o Sistema S e diretorias técnicas para integrar as ações de capacitação e apoio ao desenvolvimento empresarial local.

• Integração com Empresários: A agenda da tarde previa um almoço com empresários locais para que o presidente Bacci pudesse detalhar a fase atual do projeto.

“Não é uma atividade que vai acontecer aleatória nem desconectada da nossa realidade. Gerar desenvolvimento local, gerar emprego… A presença dele demonstra isso”, concluiu o governador.

A visita de Sérgio Bacci e sua equipe técnica sela o compromisso da Transpetro em iniciar a fase de estudos que, em breve, poderá transformar o Amapá em um hub logístico essencial para a exploração da Margem Equatorial.