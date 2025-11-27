Último membro da ‘Carreta da Morte’ morre em confronto com o GTA

Intervenção policial ocorreu nesta quinta-feira (27), no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

O último integrante da chamada Carreta da Morte, grupo ligado à facção criminosa Família Terror do Amapá, teve o percurso interrompido nesta quinta-feira (27) durante uma troca de tiros com o Grupo Tático Aéreo (GTA), no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Armado com uma pistola, Kevin Herlon de Lima, conhecido como “Oroch”, de 21 anos, ignorou as ordens de abordagem e escolheu o confronto, informou o capitão Teles.

A Carreta da Morte ganhou notoriedade por fazer apologia ao crime, inclusive com um funk que mencionava os nomes de membros mortos do bando, e por espalhar violência principalmente na zona norte da capital.

Segundo a polícia, Oroch era investigado por homicídio e suspeito de participação em diversos roubos com emprego de arma de fogo. Boletins de ocorrência registrados por vítimas o descrevem como um criminoso violento, que intimidava e expulsava moradores de áreas de invasão controladas pela facção.

A ação mais recente atribuída ao grupo seria um ataque a tiros ocorrido ontem no bairro Hospitalidade, em Santana. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta Shineray e efetuaram disparos, mas o alvo conseguiu fugir e ninguém ficou ferido.