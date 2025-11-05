Universidade estadual ativa sala que acolhe filhos de acadêmicos enquanto eles estudam

Equipe multidisciplinar garante o funcionamento do Espaço Iara com foco na segurança e no aprendizado.

Por RODRIGO DIAS

O Campus I da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) ganhou nesta terça-feira (4) um espaço de afeto e inclusão que promete transformar a vida acadêmica de muitos estudantes. Em uma iniciativa voltada ao combate à evasão, a instituição inaugurou o Espaço de Acolhimento Iara – Cultura, Infância e Vivências, projeto piloto que reforça o compromisso da universidade com a permanência de mães e pais na graduação.

O espaço vai muito além de uma sala com brinquedos: representa a concretização do apoio a estudantes que, como Izabela Araújo, de 24 anos, precisam conciliar maternidade e estudos. Acadêmica do curso de Licenciatura em Francês e moradora do bairro Vale Verde, ela divide a rotina com o marido em horários opostos, o que a faz levar a filha Melinda, de 5 anos, para a universidade.

“Eu estudo de manhã e ela vem comigo. Na sala de aula é um pouco estressante para a criança”, conta Izabela.

Nesta terça, ao conhecer o Espaço Iara, ela viu a rotina mudar.

“O projeto vai deixar ela mais calma e acolher realmente a criança. Aqui já é uma sala apropriada. O momento em que eu estiver em aula será o momento em que ela vai estar pensando, fazendo atividade, num ambiente seguro. Eu, como mãe, me sinto muito realizada e, como estudante, ainda mais, porque vou poder continuar estudando sabendo que minha filha está bem”, acrescentou.

Enquanto a mãe falava, Melinda já fazia amizade com Ana Sophia Peres, de 8 anos. Com um sorriso e o lápis na mão, Sophia aprovou o novo espaço:

“Eu acho esse lugar muito legal. Estou desenhando — fiz um osso, uma flor e uma estrela. Agora vou desenhar um coração. Já fiz novas amizades aqui”.

Coordenado pela professora Nádia Serique, o Espaço Iara foi pensado para atender crianças de 3 a 10 anos, funcionando nos três turnos (manhã, tarde e noite), com capacidade para acolher até 20 crianças por período.

“Esse espaço foi planejado para atender filhos e filhas de mães acadêmicas — e também de pais. Serão ofertadas diversas atividades conduzidas por pedagogos, educadores lúdicos e bolsistas, contemplando os direitos de aprendizagem das crianças”, explica Nádia.

O ambiente é rico em estímulos, com livros, brinquedos, mesas de desenho, geladeira e cadeira de amamentação. Ele integra o Programa Brinquedoteca em Ação, reforçando o caráter pedagógico e acolhedor da iniciativa.

A Reitora Kátia Paulino ressalta que o espaço é um compromisso institucional com a qualidade de vida e a permanência estudantil.

“Este projeto antecede um sonho maior da universidade, que é a criação da creche universitária. Enquanto isso não se concretiza, lançamos o Iara para garantir qualidade de vida às mães acadêmicas e reduzir nossos índices de evasão”, afirmou.

Localizado no Centro de Macapá e gerenciado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), o Espaço de Acolhimento Iara cumpre o papel de rede de apoio a estudantes com filhos, oferecendo cuidado, estímulo lúdico e segurança — um passo importante da UEAP na promoção da inclusão e do sucesso acadêmico.