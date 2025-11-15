Usina solar pública e veículos elétricos iniciam transição energética de Tartarugalzinho

A oferta desses modelos incentiva uma mobilidade com menor impacto ambiental, contribuindo para a redução de gases responsáveis pelo efeito estufa.

O município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, iniciou a sua caminhada para um modelo mais sustentável ao dar início à construção de sua primeira usina solar e receber as primeiras concessionárias especializadas em veículos elétricos.

As iniciativas ganham ainda mais relevância em um momento em que a pauta climática ocupa o centro das discussões mundiais, impulsionada pela COP30 e pela urgência de ações reais para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.

O projeto, conduzido pelo Governo do Amapá, terá impacto direto não apenas na cidade, mas em toda a Região dos Lagos, que inclui Amapá, Calçoene, Pracuúba e Tartarugalzinho.

A usina está sendo implantada com investimento de R$ 15,5 milhões, viabilizados por meio de convênio entre o Governo do Estado, a Secretaria das Cidades e o Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, com recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre. Nesta fase inicial, a energia gerada será destinada ao abastecimento de escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais, reduzindo os gastos públicos com eletricidade e permitindo a realocação de recursos para áreas prioritárias, como educação, infraestrutura e saúde.

Embora ainda não represente uma transição total para a população, o projeto é considerado estratégico para preparar Tartarugalzinho diante dos desafios energéticos dos próximos anos.

Paralelamente, a chegada das concessionárias de veículos elétricos reforça essa mudança de direção. A oferta desses modelos incentiva uma mobilidade mais eficiente e com menor impacto ambiental, contribuindo diretamente para a redução de gases responsáveis pelo efeito estufa. O movimento também insere o município no esforço global de diminuição de emissões, alinhando-se às metas estabelecidas por acordos internacionais.

“Com esse conjunto de medidas, Tartarugalzinho demonstra que não apenas acompanha o debate climático, mas implementa soluções práticas que fortalecem sua agenda sustentável. As ações colocam o município em posição de destaque regional pela adoção de tecnologias limpas, pela responsabilidade ambiental e pela disposição de construir um futuro mais equilibrado”, avaliou o prefeito da cidade, Bruno Mineiro, que acompanhou a entrega do eletroposto.