Vendedor de Macapá ‘renasce na rua’ apostando na final Flamengo x Palmeiras

Interditado junto ao Shopping Popular, comerciante improvisa loja a céu aberto e mantém sustento da família

Por RODRIGO DIAS

O sorriso no rosto de Marcos Santos, carinhosamente conhecido como Pará, é símbolo de resiliência e esperança em meio a um período de incerteza. Com o Shopping Popular de Macapá interditado por supostos problemas estruturais, o sustento da família poderia ter sido comprometido, mas Pará, veterano do comércio de rua, encontrou uma saída criativa para garantir o pão — e o Natal — dos seus. A grande oportunidade surgiu com a expectativa para a final da Copa Libertadores, que colocará Flamengo e Palmeiras frente a frente.

Em vez de lamentar a porta fechada, Pará montou sua loja a céu aberto, estrategicamente posicionada no Centro de Macapá, no movimentado cruzamento da Rua São José com a Avenida General Gurjão, aos fundos do Teatro das Bacabeiras.

A conversa com Seu Pará revela uma trajetória de 19 anos dedicados ao comércio de camisas esportivas na capital amapaense.

“Rapaz, desde os 14 anos de idade eu vendo. Tem 19 anos que eu cheguei aqui, sou de Belém, mas moro em Macapá agora. Aqui cuido dos meus filhos e ajudo na faculdade”, contou.

Depois de 13 anos em frente ao teatro e 4 anos no Shopping Popular, a interdição surgiu como um desafio, mas nunca como um fim.

“O shopping deu problema agora, né? Aí tiveram que interditar. Vim pra rua pra tirar o do pão e o do Natal. Temos que ir sempre à luta.”

Com a proximidade da grande final, o comerciante se organizou e montou um estoque reforçado para atender à procura crescente de rubro-negros e alviverdes. A aposta tem dado certo.

“A procura tá grande, graças a Deus. Até agora não tenho o que reclamar, não. Tá dando tudo certo.”

Pará revelou o número que sustenta sua confiança.

“Eu vim com quase 150 camisas entre Flamengo e Palmeiras. Se eu vender 100, 120 camisas, pra mim tá de bom tamanho. Só agradecer a Deus.”

Quem procura Seu Pará encontra opções para todos os gostos e bolsos. Ele divide a mercadoria em duas categorias:

• Primeira Linha (réplicas importadas): camisas e shorts de material superior, a R$ 150,00

• Segunda Linha: peças mais acessíveis, a R$ 40,00

As bandeiras também estão entre os itens mais procurados:

• Bandeira 2m x 1,60m: R$ 200,00

• Bandeira 1,5m x 1m: R$ 150,00

Para encontrar Marcos Pará e garantir o manto para a final, basta ir à Rua São José, em frente à antiga loja da Oi, atrás do Teatro das Bacabeiras.

“Conversando aí, a gente vê o que faz”, garante ele, sempre disposto a negociar.