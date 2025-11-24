Vereador pode assumir comando de Oiapoque

TSE ficou de julgar no próximo dia 27 o recurso do prefeito Breno Almeida que foi cassado junto com o vice

Por SELES NAFES

Um vereador de terceiro mandato, conhecido antes da política por suas habilidades com mecânica naval, pode assumir o comando de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá e na fronteira com a Guiana Francesa. O vereador Guido Mecânico (PP) é o atual presidente da Câmara, ou seja, o segundo na linha sucessória.

No próximo dia 27, se não sair da pauta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ficou de julgar o recurso do prefeito Breno Almeida (PP), que foi cassado junto com seu vice, Arthur do Areal.

No dia 21 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral manteve a decisão de primeira instância que tinha anulado o registro da chapa por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2024.

Na véspera da eleição, Breno foi preso com R$ 100 mil em dinheiro e uma lista de beneficiários do dinheiro. Com ele, foram presos três secretários municipais que estariam atuando num esquema de compra de votos. O TRE manteve integralmente a sentença que determina a realização de novas eleições no município.

Se a cassação da chapa inteira for mantida, como é a tendência, quem assumirá a prefeitura será o presidente da Câmara, que tem 49 anos.

Na semana passada, Guido estava em Macapá, onde cumpriu agenda com diretores da Transpetro, subsidiária da Petobras. Questionado pelo Portal SN sobre a sucessão em Oiapoque, ele manteve a cautela de um aliado (é do mesmo partido do prefeito cassado) . No entanto, confirmou que poderá assumir a prefeitura em caso de cassação definitiva até a realização de novas eleições.