Vítima de agressões terminou casamento de 17 anos, mas continuava aterrorizada pelo ex

Acusado coleciona inquéritos que apuram agressões à ex-companheira e foi preso ao desrespeitar medida protetiva

Por SELES NAFES

Um homem de 35 anos acabou preso nesta segunda-feira (24) após meses ignorando denúncias e medidas judiciais que deveriam impedir novas agressões contra a ex-companheira. Mesmo após três inquéritos instaurados contra ele e uma determinação para que mantivesse distância da vítima, o acusado continuou a ameaçar e intimidar a mulher, até ser localizado por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Santana, município a 17 km de Macapá.

De acordo com a delegada Katiúscia Pinheiro, o investigado já estava submetido a medidas protetivas de urgência por episódios de violência doméstica praticados contra a mulher com quem manteve um relacionamento de 17 anos. Diante das reiteradas violações, o Judiciário determinou a prisão preventiva, cumprida pela equipe da Deam no Bairro Central de Santana.

A vítima relatou que, durante o relacionamento — e ainda depois da separação — sofreu agressões físicas e violência psicológica frequentes, traduzidas em ameaças, humilhações e xingamentos. Ela contou que o ex-companheiro se recusava a deixar a casa onde moravam e mantinha uma postura de intimidação constante.

Ao analisar o histórico criminal do preso, os investigadores identificaram três inquéritos envolvendo a mesma vítima, que incluem acusações de ameaça, lesão corporal, vias de fato, violência psicológica e crimes contra a honra. Há também uma ação penal em que ele já foi condenado definitivamente, reforçando seu comportamento voltado à reincidência.

“No Juizado de Violência, o juiz não determina a prisão de imediato. Primeiro, são oferecidas alternativas como a Justiça Restaurativa, com acompanhamento psicossocial, para tentar fazê-lo cumprir a medida, já que geralmente há envolvimento familiar e de filhos. Mas, se nada disso surte efeito, a prisão é decretada”, explicou a delegada Katiúscia Pinheiro, ao comentar os inquéritos anteriores.

Após a prisão ter sido validada na audiência de custódia, o acusado foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).