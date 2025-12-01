1 anos depois, suspeito de ameaçar vítimas com faca durante assalto a mercearia é preso

Ordem judicial foi cumprida no bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Um homem de 22 anos, suspeito de ameaçar vítimas com faca durante um assalto a uma mercearia no bairro Universidade, foi preso após o avanço das investigações que apuraram o crime cometido em 2024. O acusado, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, teve a prisão preventiva decretada e foi localizado durante o cumprimento do mandado judicial.

Segundo a apuração policial, o suspeito é apontado como um dos autores do roubo praticado contra um estabelecimento comercial, quando três homens invadiram o local armados com facas. As vítimas foram rendidas sob grave ameaça e violência, tendo os criminosos subtraído um aparelho celular e o dinheiro do caixa.

A investigação identificou os envolvidos e reuniu elementos que levaram à representação pela prisão preventiva. O homem preso já havia confessado a participação no crime em depoimento prestado anteriormente à Polícia Civil, o que reforçou os indícios reunidos no inquérito.

No momento do cumprimento do mandado, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), com apoio da 9ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação do caso.

O crime ocorreu no bairro Universidade, no dia 18 de maio de 2024, e desde então vinha sendo apurado pelas equipes policiais até a identificação dos autores e a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado para os procedimentos legais e deverá passar por audiência de custódia. Ele responderá pelo crime de roubo majorado, permanecendo à disposição da Justiça.