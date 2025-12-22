ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

Ação humanitária do estado no Bailique socorre moradores afetados pelas terras caídas

22, dezembro, 2025
Fotos: Ascom/GEA
Diante desse cenário, cerca de 2.250 kits de alimentos foram entregues às comunidades da Vila Macedônia e da Vila Progresso.
Da REDAÇÃO

A ação humanitária realizada no arquipélago do Bailique garantiu assistência emergencial a famílias diretamente impactadas pelo avanço das terras caídas, fenômeno que tem provocado erosão das margens, insegurança estrutural e perdas materiais em comunidades ribeirinhas do distrito. A iniciativa busca minimizar os efeitos sociais da estiagem severa e do agravamento dos desmoronamentos registrados na região.

Como reflexo da instabilidade do solo, moradores da Vila Progresso registraram, no domingo (21), o desabamento de uma casa após uma madrugada de chuvas intensas. Imagens feitas pela própria comunidade mostram o momento em que a residência cede e cai no rio, episódio que reforçou o clima de angústia e a urgência por medidas de apoio e prevenção no Bailique.

Diante desse cenário, cerca de 2.250 kits de alimentos foram entregues às comunidades da Vila Macedônia e da Vila Progresso, garantindo segurança alimentar às famílias afetadas. A ação integra uma força-tarefa articulada entre os governos estadual e federal, com atuação conjunta de diversas secretarias para atendimento emergencial da população ribeirinha.

Durante a agenda no distrito, o diretor-presidente da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), Jorge Amanajás, que representou o governador Clécio Luís, destacou que o Bailique tem sido tratado como prioridade da atual gestão. Segundo ele, o compromisso do governo é buscar soluções que melhorem as condições de vida das comunidades, diante de desafios impostos tanto pela estiagem quanto pela dinâmica natural da região.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também participou da entrega dos kits e se reuniu com pastores e lideranças comunitárias do arquipélago. Durante o encontro, foram apresentadas as principais demandas das comunidades, com foco em segurança alimentar e ações estruturantes para enfrentamento dos impactos ambientais.

A logística da operação contou com o apoio da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá e da Secretaria de Assistência Social, garantindo organização e segurança em todas as etapas da distribuição. As equipes permanecem no Bailique há cerca de dez dias, atuando para que a assistência chegue às áreas mais vulneráveis.

Segundo o coronel Frederico Medeiros, da Defesa Civil, a ação ocorre em um momento crítico para as comunidades costeiras do estado, afetadas diretamente pela estiagem e pelas terras caídas. Ele ressaltou que o trabalho integrado tem permitido atender as famílias diretamente nos locais onde os impactos são mais severos.

Seles Nafes
