Ação policial flagra dezenas de usuários de drogas e prende foragido de SP por estupro

Delegacia do Patrimônio identificou dois pontos onde ocorria diariamente a troca de produtos de furto por drogas

Da REDAÇÃO

Uma operação na região do Copala, no bairro do Muca, zona sul de Macapá, revelou um cenário de extrema vulnerabilidade social ao flagrar dezenas de usuários de drogas concentrados em imóveis usados como pontos de consumo e troca de objetos furtados por entorpecentes.

Durante a ação, também foi cumprido um mandado de prisão definitiva contra um homem de 51 anos, foragido da Justiça de São Paulo e condenado a 10 anos pelo crime de estupro.

A intervenção foi conduzida pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio, que recebeu informações sobre dois pontos críticos na área, onde usuários se reuniam diariamente.

Em uma das casas, os policiais encontraram um ambiente degradado, com pessoas inconscientes e completamente entregues ao uso de drogas. Segundo o delegado Bruno Braz, a situação chamou atenção pelo perfil diverso dos frequentadores, incluindo indivíduos empregados e com formação superior, além da grande quantidade de sujeira acumulada no local.

A operação buscou desarticular a dinâmica que favorecia a circulação de drogas na região e a troca constante de produtos de roubo e furto por entorpecentes. Além do mandado de prisão cumprido, a ação resultou na interrupção das atividades ilícitas que vinham sendo mantidas nos dois pontos identificados.

A ofensiva teve apoio do Centro de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Grupo Tático Aéreo (GTA) e do Canil da Polícia Civil.