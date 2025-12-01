Açougueiro mata cuidadora infantil a tiros por não aceitar fim do relacionamento

Após cometer o homicídio, o marido tirou a própria vida, também com um tiro.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma tragédia abalou a cidade de Tartarugalzinho, no interior do Amapá, nesta segunda-feira (1º). O município foi palco de um feminicídio seguido de suicídio que tirou a vida de Raissa Gonçalves Cardoso, de 28 anos, e do autor do crime, o açougueiro Erasmo de Santana Costa, de 41.

O episódio ocorreu em uma quitinete localizada em uma área de grande circulação da cidade, ao lado de uma igreja e próxima ao terminal rodoviário. As Polícias Civil e Militar foram acionadas e isolaram o local para os procedimentos periciais.

As primeiras informações apuradas por autoridades e relatos de vizinhos indicam que o crime teria sido motivado pela não aceitação, por parte de Erasmo, do fim do relacionamento. Ele teria usado um revólver de calibre 38 para matar Raissa com um tiro na boca antes de tirar a própria vida com um disparo na cabeça. Populares relataram à reportagem que o autor era conhecido por ter comportamento agressivo.

Raissa, muito querida na comunidade mais carente do município, trabalhava no setor de Ação Social da prefeitura e era reconhecida pelo empenho no atendimento às famílias. Recentemente, concluiu o curso de Cuidadora Infantil por meio do programa Empodera Mulher, oferecido pelo Instituto Federal do Amapá (Ifap).

A morte precoce e violenta de Raissa gerou profunda comoção entre colegas de trabalho, vizinhos e alunos do Ifap, que lamentam a interrupção trágica de sua trajetória.

O caso é tratado oficialmente como feminicídio seguido de suicídio. As idades exatas dos envolvidos ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Somente as investigações deverão confirmar as circunstâncias exatas da tragédia e apurar o histórico de violência no relacionamento do casal. Raíssa era funcionária da Prefeitura de Tartarugalzinho. O poder municipal decretou luto oficial.