Adolescente armado planejava eliminar rival , diz PM

Com o infrator foi apreendido um revólver municiado. Caso foi registrado em Santana, município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um adolescente que estaria planejando matar um rival foi apreendido após uma intervenção rápida da Polícia Militar na zona urbana de Santana. Segundo a corporação, informações sigilosas indicavam que o menor circulava armado e tinha a intenção de cometer o crime, o que levou à mobilização imediata das equipes.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição de radiopatrulhamento motorizado após denúncia repassada pela Polícia Civil, que apontava o endereço onde o adolescente estaria portando uma arma de fogo. Ao chegar ao local indicado, os policiais avistaram o menor em frente a uma residência.

Ao perceber a aproximação da viatura, o adolescente tentou se desfazer do armamento, arremessando um revólver em meio a uma pilha de tijolos, e fugiu em direção aos fundos do imóvel. A tentativa de evasão foi frustrada, e ele acabou alcançado pela equipe.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, contendo três munições intactas, todas de uso permitido. De acordo com a PM, a arma não apresentava sinais de adulteração.

O adolescente, juntamente com o armamento e as munições, foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) de Santana