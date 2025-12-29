Adolescente é executado a tiros enquanto passeava de bicicleta

Renan tinha 17 anos. Crime ocorreu à noite no bairro Monte das Oliveiras; autoria e motivação ainda são desconhecidas

Por RODRIGO DIAS

A violência urbana registrou mais um episódio trágico no município de Santana, região metropolitana de Macapá, na noite deste domingo (28). Um adolescente de 17 anos, identificado como Renan Pena da Silva, foi assassinado a tiros enquanto circulava de bicicleta pelo bairro Monte das Oliveiras.

De acordo com informações oficiais da Diretoria de Comunicação da Polícia Militar do Amapá, o Centro de Operações do 4º Batalhão foi acionado por volta das 21h50, após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região do Ramal do Gaúcho, área situada nas proximidades da Vila Amazonas e do Igarapé da Fortaleza.

Ao chegar ao local indicado, a guarnição encontrou o jovem já caído ao lado de sua bicicleta, com perfurações causadas por projéteis de arma de fogo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi mobilizada imediatamente, mas, ao realizar os procedimentos de socorro, apenas pôde constatar o óbito da vítima.

A Polícia Científica do Amapá esteve no local para realizar a perícia técnica e proceder com a remoção do corpo para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Até o fechamento desta matéria, a Polícia Militar informou que não há pistas sobre a autoria dos disparos. A motivação do crime permanece desconhecida e nenhum suspeito foi preso durante as diligências iniciais.

O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável por investigar as circunstâncias do homicídio e identificar os envolvidos.

A PM pediu que pessoas possam colaborar anonimamente pelo 190.