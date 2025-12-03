Adolescente que andava armado na Jaci Barata é apreendido

Adolescente usava faca com frequência nas abordagens e chegou a empregar arma de fogo em alguns roubos, segundo a Polícia Civil

A Polícia Civil do Amapá apreendeu, nesta quarta-feira (3), um adolescente de 14 anos que atuava armado para cometer atos infracionais análogos ao crime de roubo no Centro de Macapá, especialmente na Praça Jaci Barata. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada na Investigação de Atos Infracionais (DEIAI), após o cumprimento de um mandado de internação provisória.

Segundo a delegada Daniella Graça, titular da DEIAI, o adolescente já acumula sete procedimentos policiais concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário, além de outros em fase final de investigação. Ele costumava abordar vítimas utilizando faca e, em algumas ocasiões, arma de fogo.

A apreensão ocorreu no bairro Perpétuo Socorro. A delegada destacou que o pedido de internação provisória foi aceito pelo Juízo da Infância e Juventude, e reforçou o compromisso da Polícia Civil em garantir a segurança da população que frequenta espaços públicos.

“O adolescente, apesar da pouca idade, já praticou diversos atos infracionais análogos ao crime de roubo, principalmente na Praça Jaci Barata. A Polícia Civil não vai admitir que a população deixe de ter segurança para circular em praças e parques públicos, nem que adolescentes que cometam atos infracionais nesses locais fiquem sem responsabilização”, afirmou.

O adolescente foi encaminhado ao Centro de Internação Provisória, onde cumprirá a determinação judicial.