Alvo de operação que investiga agiotagem de R$ 60 milhões é preso pela Força Tática

Prisão ocorreu no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos alvos da operação que investiga um esquema de agiotagem responsável por movimentar mais de R$ 60 milhões no Amapá foi preso pela Força Tática da Polícia Militar no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O homem tinha mandado de prisão em aberto e é apontado como integrante de uma organização criminosa que atuava no Amapá oferecendo empréstimos ilegais com cobrança de juros diários abusivos.

O preso foi identificado como Cleidyson Souza dos Santos. Contra ele havia ordem judicial expedida pela Justiça amapaense. A captura ocorreu em um desdobramento da operação que apura crimes de usura, lavagem de dinheiro, exercício arbitrário das próprias razões, extorsão e ameaça.

De acordo com as investigações, a organização criminosa era formada majoritariamente por estrangeiros, sobretudo colombianos, e operava no estado adotando o modelo conhecido como “cobro”, prática comum na Colômbia. Nesse tipo de esquema, os agiotas impõem juros extorsivos e recorrem à violência quando há atraso no pagamento das dívidas, incluindo ameaças, agressões e a apropriação indevida de bens das vítimas.

A apuração teve início a partir de uma denúncia anônima registrada no disque-denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Com o avanço das investigações, foi possível identificar a estrutura financeira do grupo, que manteve um núcleo especializado em lavagem de capitais para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Para disfarçar o dinheiro obtido ilegalmente, a organização utilizava empresas de compra, venda e aluguel de veículos, além de pulverizar recursos em contas bancárias de “laranjas”. A estratégia permitia manter um fluxo financeiro elevado enquanto dificultava o rastreamento das transações.

No cumprimento do mandado, os policiais foram até a residência do investigado, localizada na Área Portuária de Santana. No local, um homem que se identificou como irmão do foragido afirmou que Cleidyson estaria em outro endereço. Durante a abordagem, um indivíduo saiu do interior da casa e passou a acompanhar a conversa, chamando a atenção da equipe. Após consulta ao sistema prisional, os militares confirmaram que se tratava do próprio alvo da operação.

Além da prisão em Santana, a investigação resultou no cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão em Macapá e Teresina, envolvendo integrantes que atuavam em diferentes frentes do esquema, desde a cobrança direta das dívidas até a operação financeira da organização.

Cleidyson Souza dos Santos foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde permanece à disposição da Justiça.