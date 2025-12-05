NOVA TARIFA

Aneel analisa reajuste de energia para o Amapá; ‘Não vamos aceitar’, diz Randolfe

5, dezembro, 2025
Foto: Seles Nafes
Macapá, capital do Amapá: Senador afirma que articulação no Congresso tenta impedir aumento de até 32% na tarifa
Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) afirmou nesta sexta-feira (5) que reagirá caso a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprove um possível reajuste de 32% na tarifa de energia para o Amapá. Os reajustes anuais aplicados em todo o país são avaliados pela agência ao fim do ano, quando as distribuidoras apresentam seus pedidos regulatórios.

No caso do Amapá, a análise está marcada para o dia 9 de dezembro.

Alguns, em vez de resolver, procuram aumentar o clima de terrorismo. A nós interessa, e ao povo o que interessa, é a resolução desse problema”, comentou o senador.

Randolfe destacou que articula, junto com o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), uma forma de evitar que o impacto do reajuste recaia sobre a população. Ele citou a Medida Provisória nº 1304 como instrumento para criar um “colchão de proteção”.

Senador Randolfe Rodrigues: MP 1306 é colchão de proteção

“A medida impede que os reajustes recaiam sobre o povo amapaense, que já está bastante penalizado pelas tarifas cobradas. Esta semana vamos reunir com a Aneel e traremos notícias. Não vamos aceitar que essa conta seja paga pelo povo amapaense”, concluiu.

Seles Nafes
