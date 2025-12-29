Anitta coloca o Réveillon do Amapá pra ferver hoje à noite

A apresentação da artista está prevista para iniciar às 22h e deve reunir um grande público no principal cartão-postal da capital, a Fortaleza de São José.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Réveillon do Amapá 2026 vive grande expectativa nesta segunda-feira (29) com o show de Anitta, que promete transformar o anfiteatro da Fortaleza de São José, em Macapá, em uma grande pista de dança às margens do rio Amazonas. A apresentação da artista está prevista para iniciar às 22h e deve reunir um grande público no principal cartão-postal da capital.

O evento integra a programação oficial do Réveillon do Amapá e acontece no anfiteatro da Fortaleza de São José, espaço histórico localizado na orla da cidade. O show é gratuito e a programação do dia também terá a apresentação de artistas locais, como a cantora de sertanejo Letícia Aouly – reforçando a presença de elementos da cultura musical amapaense na virada de ano.

Reconhecida como uma das principais artistas da música brasileira na atualidade, Anitta chega a Macapá com um repertório que percorre diferentes fases de sua carreira. Ele vem de turnês de grande repercussão, como Baile Funk Experience e Ensaios da Anitta, e traz ao público canções do álbum Funk Generation, além de sucessos que marcaram sua trajetória no funk e no pop nacional e internacional.

Nos palcos, a artista também costuma incorporar referências da música baiana e do axé, ampliando a mistura de ritmos e transformando suas apresentações em grandes celebrações populares.

A expectativa da organização é de que o show consolide o Réveillon do Amapá como um dos principais eventos culturais do período na região Norte, reunindo música, identidade local e um cenário simbólico às margens do maior rio do mundo.