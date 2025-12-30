Anitta pede para conhecer fã de 67 anos que chegou 10h antes para seu show no Amapá

Ex-soldador foi levado pela equipe da cantora até o camarim dela, onde os dois conversaram

Por RODRIGO DIAS

O esforço valeu a pena. O que começou como uma prova de resistência sob o sol e a chuva de Macapá terminou em um abraço inesquecível. O aposentado José Maria, de 67 anos, que comoveu as redes sociais ao chegar 10 horas antes para o show de Anitta na Fortaleza de São José, conseguiu realizar o maior sonho de sua vida: conhecer a “Girl from Rio” pessoalmente.

A história do ex-soldador, publicada originalmente pelo portal SelesNafes.com, viralizou rapidamente. A dedicação do morador do bairro Cabralzinho, que enfrentou o clima instável desde o meio-dia de segunda-feira (29) para garantir seu lugar na grade, chegou aos ouvidos da cantora, que repostou o vídeo do idoso em seu perfil no Instagram com 63 milhões de seguidores.

Antes de subir ao palco para a apresentação das 22h, Anitta pediu que sua assessoria localizasse o idoso. O encontro aconteceu no camarim, momentos antes do início do espetáculo.

Camisa e IA

O pai de cinco filhos apareceu para o encontro vestindo a camisa que havia prometido na reportagem anterior. A estampa trazia uma montagem feita por inteligência artificial, onde ele aparecia ao lado da cantora.

“Ela ficou curiosa com a foto, achando de forma bem-humorada que já tínhamos nos encontrado antes. Tive que revelar que era uma montagem que mandei fazer, mas que agora a foto real ia acontecer“, contou o aposentado, entre risos.

Durante a conversa, Anitta quis saber mais sobre a trajetória do fã e o que o levou a esperar tanto tempo. José Maria não economizou elogios à artista, destacando que sua admiração vai além da música.

“Disse a ela que sou fã da pessoa, da artista e, principalmente, das ações sociais que ela faz para ajudar quem precisa. Ganhei meu dia, minha semana, meu ano. Não imaginava que teria essa repercussão, mas cada minuto no sol e na chuva valeu a pena. Estou feliz, é um sonho realizado”.

A cantora publicou um vídeo do encontro com o idoso, que curtiu o show ao lado de vários jovens e de familiares.

Do sol escaldante ao camarim

Na manhã de segunda-feira, a reportagem encontrou José Maria estrategicamente posicionado com quatro cadeiras próximas à grade da Fortaleza. O idoso relembrou que aprendeu a lição após chegar “atrasado” (às 15h) para o show de Roberto Carlos no ano passado e não conseguir ficar perto do palco.

Desta vez, acompanhando a trajetória de Anitta desde a transição do funk para o pop internacional, ele garantiu seu “lugar de honra”. A persistência de José Maria agora se torna uma das histórias mais marcantes do Réveillon do Amapá, provando que para o fã, não existe idade nem obstáculo quando o assunto é o ídolo.