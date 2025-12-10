Após 3 dias escondida na floresta, acusada de matar mãe de 5 filhos é presa

Crime ocorreu no último dia 6, em um assentamento a cerca de 300 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Após passar três dias escondida em uma área de mata de difícil acesso, a mulher suspeita de matar a facadas a agricultora e estudante Marileia Ramos dos Santos, mãe de cinco filhos, foi localizada e presa pela Polícia Civil do Amapá na comunidade Nova Vida, em Tartarugalzinho, onde o crime ocorreu. A prisão ocorreu na terça-feira (9), após avanço das investigações e monitoramento contínuo da área onde ela se escondia.

A suspeita, identificada como Kaylane Rodrigues, estava foragida desde a madrugada de sábado (6), quando Marileia foi atacada durante uma briga entre as duas mulheres, motivada por um desentendimento ainda não esclarecido. O crime ocorreu por volta de 1h59, na comunidade situada a 72 km da sede do município e a 302 km de Macapá. A vítima foi atingida por três facadas.

Moradora da região e estudante do 8º ano da Escola Nova Vida, Marileia ainda foi colocada em um transporte para atendimento na Unidade Mista de Saúde de Ferreira Gomes, município mais próximo do assentamento, mas morreu a caminho da unidade.

As buscas pela suspeita começaram logo após o crime e mobilizaram a Delegacia de Polícia de Tartarugalzinho, com apoio da Coordenação de Inteligência e Operações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

As equipes enfrentaram dificuldades devido à área de mata fechada onde Kaylane se escondia, mas conseguiram localizá-la após novos levantamentos.

Kaylane foi apresentada à autoridade policial em Tartarugalzinho para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.