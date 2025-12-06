Após condenação, amante é preso por matar comerciante de açaí

Por OLHO DE BOTO

Um homicídio passional que intrigou a polícia por quatro anos foi finalmente encerrado com a prisão do autor, nesta sexta-feira (5), pela Polícia Civil do Amapá. O crime ocorreu no bairro Infraero II, zona norte de Macapá.

A vítima foi o comerciante de açaí Israel Farias dos Santos, de 37 anos, assassinado com vários tiros enquanto passeava com os filhos de 3 e 5 anos na Praça CEU das Artes, em 2021.

Naquela noite, testemunhas informaram à polícia que o assassino discutiu brevemente com a vítima antes de sacar uma arma e efetuar os disparos. Israel foi atingido seis vezes, e o criminoso fugiu em um carro vermelho.

Durante a investigação, os agentes descobriram que a esposa do comerciante mantinha um relacionamento extraconjugal e estaria morando com o principal suspeito, identificado como Jackson Ferreira dos Santos, de 38 anos.

O caso foi a julgamento, e Jackson acabou condenado pela Justiça amapaense. A sentença transitou em julgado, e ele deverá cumprir o restante da pena — sete anos de reclusão em regime fechado. O mandado foi cumprido pelo delegado Alan Moutinho, da 8ª DP do Ciosp Macapaba.

“Algumas testemunhas notaram uma pequena discussão e, de maneira surpresa, o infrator sacou uma arma e realizou vários disparos contra a vítima, que foi atingida por seis deles. Após o apurado, verificou-se que Jackson manteve uma relação extraconjugal com a esposa e, depois do crime, passou a viver com a viúva até hoje”, detalhou o delegado.