Após danos no linhão, Estado envia geradores para garantir energia ao Bailique no fim de ano

Após danos estruturais no linhão que atende o Arquipélago do Bailique, o Governo do Amapá adotou uma ação emergencial para garantir o fornecimento de energia elétrica às comunidades da região durante o Natal e o Ano Novo. Quatro geradores foram enviados para assegurar que residências e pequenos empreendimentos não fiquem sem eletricidade neste período de fim de ano, atendendo a uma demanda considerada prioritária pelos moradores.

O problema no fornecimento de energia foi provocado pela combinação da estiagem com o fenômeno conhecido como “terras caídas”, que causa erosão do solo e compromete estruturas de transmissão. A interrupção do serviço gerou impactos diretos na vida das famílias e no comércio local, aumentando a preocupação das comunidades às vésperas das celebrações de fim de ano.

Os equipamentos estão sendo transportados por balsa e serão instalados nas duas maiores comunidades do arquipélago, Macedônia e Progresso. Além dos geradores, o transporte inclui equipamentos auxiliares e combustível necessários para o funcionamento contínuo dos sistemas. As equipes técnicas serão responsáveis pela instalação e energização, com a expectativa de que as casas tenham luz, refrigeração para alimentos e condições adequadas para as festividades.

A medida emergencial foi adotada após solicitação feita pelos moradores durante uma ação humanitária integrada realizada na região. Na ocasião, lideranças comunitárias relataram angústias e anseios, destacando como principal pedido a garantia de energia elétrica para que pudessem celebrar o Natal e o Ano Novo com dignidade. No último domingo, o fenômeno derrubou uma casa inteira dentro do rio. O desmoronamento foi filmado por moradores da comunidade de Vila Progresso.

A resposta rápida envolveu articulações com a concessionária de energia e com o Governo Federal. Em tratativas com o Ministério de Minas e Energia, foi sinalizada a autorização para a retomada da usina do Bailique, que deve reforçar o fornecimento de energia na região em breve. A iniciativa se soma aos kits de energia solar já instalados em todas as comunidades do arquipélago, ampliando as alternativas de abastecimento.

A ação emergencial também ocorreu em paralelo a uma ampla mobilização social no Bailique. Durante a operação humanitária, dezenas de comunidades receberam kits de alimentos, reforçando o apoio às famílias afetadas pelos impactos ambientais e pela instabilidade no fornecimento de serviços essenciais.