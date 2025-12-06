Após deixar passageiro, motoqueiro é executado com 6 tiros

Homicídio ocorreu no bairro do Marco Zero, na zona sul de Macapá. Investigadores suspeitam de crime ordenado por facção

Por OLHO DE BOTO

Um motoqueiro de 41 anos, identificado como Alexsandro Fortunato Benjó, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (5) após deixar um passageiro em uma área periférica do bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. A execução ocorreu no pátio de uma velha quitinete, localizada no fim da Avenida Lua, próximo a uma região de pontes.

Moradores relataram à polícia terem ouvido uma sequência de disparos por volta das 22h20. Quando o tiroteio cessou, encontraram a motocicleta da vítima no meio da rua, com a chave na ignição e dois capacetes — um pendurado no guidão e outro no chão.

O corpo de Benjó foi encontrado logo adiante, na entrada do imóvel, sentado em um sofá deteriorado. Segundo laudo preliminar da Polícia Científica, ele foi atingido por cerca de seis disparos, a maioria pelas costas. Ainda não se sabe porque ele permaneceu no local após o desembarque do passageiro.

A região é alvo de disputa entre duas facções criminosas, o que dificultou a coleta de informações pelas polícias Civil e Militar. Mesmo assim, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apuraram que Benjó foi surpreendido por pelo menos dois atiradores, que fugiram pelos fundos da quitinete, através de uma área de mata que leva à ponte do “T”.

A suspeita é de que a ordem de execução tenha partido do crime organizado e que o passageiro tenha atraído a vítima para uma emboscada. Há a possibilidade de o passageiro ser o próprio atirador.

Até agora, ninguém foi preso. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas ao disque-denúncia da DHPP, pelo número (96) 9 9170-4302.