Após deixar passageiro, motoqueiro é executado com 6 tiros

Por OLHO DE BOTO
Um motoqueiro de 41 anos, identificado como Alexsandro Fortunato Benjó, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (5) após deixar um passageiro em uma área periférica do bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. A execução ocorreu no pátio de uma velha quitinete, localizada no fim da Avenida Lua, próximo a uma região de pontes.
Moradores relataram à polícia terem ouvido uma sequência de disparos por volta das 22h20. Quando o tiroteio cessou, encontraram a motocicleta da vítima no meio da rua, com a chave na ignição e dois capacetes — um pendurado no guidão e outro no chão.
O corpo de Benjó foi encontrado logo adiante, na entrada do imóvel, sentado em um sofá deteriorado. Segundo laudo preliminar da Polícia Científica, ele foi atingido por cerca de seis disparos, a maioria pelas costas. Ainda não se sabe porque ele permaneceu no local após o desembarque do passageiro.
A região é alvo de disputa entre duas facções criminosas, o que dificultou a coleta de informações pelas polícias Civil e Militar. Mesmo assim, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apuraram que Benjó foi surpreendido por pelo menos dois atiradores, que fugiram pelos fundos da quitinete, através de uma área de mata que leva à ponte do “T”.
A suspeita é de que a ordem de execução tenha partido do crime organizado e que o passageiro tenha atraído a vítima para uma emboscada. Há a possibilidade de o passageiro ser o próprio atirador.
Até agora, ninguém foi preso. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas ao disque-denúncia da DHPP, pelo número (96) 9 9170-4302.