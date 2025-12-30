Após equiparação salarial, coronéis da PM e CBM reconhecem atuação de senador

A homenagem foi realizada por um grupo de coronéis das corporações militares do estado e teve caráter institucional.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Após a equiparação salarial aos vencimentos do Distrito Federal, policiais e bombeiros militares do Amapá prestaram uma homenagem ao senador Randolfe Rodrigues em reconhecimento ao desfecho de uma reivindicação histórica da categoria. O gesto simboliza a avaliação interna das corporações de que a medida representa um avanço concreto na valorização profissional e na correção de distorções acumuladas ao longo de décadas.

A homenagem foi realizada por um grupo de coronéis das corporações militares do estado e teve caráter institucional. O ato expressou o entendimento de que a equiparação salarial consolida um novo patamar remuneratório para policiais e bombeiros militares do Amapá, aproximando suas condições de trabalho das praticadas em outras unidades da federação.

A equiparação, efetivada em 2025, é considerada um marco na política de pessoal da segurança pública amapaense. A medida atende a uma demanda antiga dos militares do estado, que historicamente apontavam desigualdades salariais em relação a profissionais que exercem funções equivalentes em outras regiões do país.

Nos bastidores do processo, a atuação política e legislativa foi decisiva para viabilizar a mudança. Randolfe esteve à frente das articulações que culminaram na equiparação, defendendo a pauta no Congresso Nacional como uma correção histórica vinculada à condição do Amapá como ex-território federal.

O tema também foi tratado em agenda institucional com o governo federal. No início de dezembro, a medida foi celebrada em evento que contou com a presença do presidente Lula (PT), reforçando o caráter nacional da decisão e seu impacto direto na estrutura da segurança pública e na valorização dos servidores.

Para representantes das corporações, a equiparação salarial não se limita ao aspecto financeiro. A avaliação é de que o novo modelo contribui para o fortalecimento institucional, melhora a atratividade da carreira militar no estado e reconhece, de forma mais equânime, o papel desempenhado por policiais e bombeiros na proteção da população amapaense.