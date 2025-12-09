Após pressão de Alcolumbre e Randolfe, Aneel suspende votação sobre tarifa de luz no AP

BRASÍLIA (DF) — A pressão dos senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) surtiu efeito. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) retirou da pauta, nesta terça-feira (9), o processo que analisaria o reajuste de 32% na tarifa de energia no Amapá. Ontem (8), os dois senadores enviaram ofício conjunto pedindo que o reajuste fosse retirado da pauta de votação.

No documento enviado à agência, os parlamentares solicitaram que o tema só fosse analisado após a conclusão dos cálculos previstos na Medida Provisória 1.304/2025, já sancionada e transformada em lei. A norma determina a utilização de ativos da União para reduzir tarifas nos estados do Norte e Nordeste.

Reajustes em outros estados avançam

Na mesma reunião, a Aneel aprovou os reajustes tarifários de outros estados da região Norte: Acre (11%) e Rondônia (15%). O Amapá foi o único que não teve o processo incluído para deliberação.

“O Amapá não pode pagar por um aumento sem base legal ou técnica. A Aneel agiu corretamente ao retirar o processo da pauta. Agora, a análise deve ocorrer apenas depois que todos os cálculos determinados pela lei forem aplicados. Seguirei acompanhando esse processo de perto para garantir justiça tarifária ao meu estado”, destacou.