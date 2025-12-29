EM HOSPITAL PRIVADO DE MACAPÁ

Após recesso de plano de saúde, paciente com risco de morte súbita é operado

29, dezembro, 2025
Foto: Seles Nafes
Procedimento ocorreu “sem intercorrências”; hospital não explicou motivo do recesso criticado pela família
Por SELES NAFES

O Hospital São Camilo, a maior unidade privada do Amapá, se manifestou após a reportagem que mostrou o drama de um paciente cardíaco internado em estado grave, com indicação de cirurgia urgente. A família de Júnior Cardoso Coutinho acusava o plano PAS e o hospital de atrasarem a autorização necessária para o procedimento. Além disso, o plano — administrado pelo próprio São Camilo — teria entrado em recesso administrativo.

Em nota curta enviada ao Portal SelesNafes.Com, o hospital afirmou que o paciente permanece internado “sob monitoramento de equipe especializada e passou por procedimento cardiológico para implante de desfibrilador interno neste sábado (27)”.

Um laudo médico apontou que o paciente sofre de uma grave doença cardíaca e corria risco de morte súbita. No dia 23 de dezembro, foi solicitada a realização do implante de um cardiodesfibrilador implantável (CDI) de dupla câmara, procedimento indicado para prevenção de eventos fatais em pacientes com esse perfil clínico.

Na solicitação de cirurgia, médico descreveu risco de morte a qualquer momento

De acordo com o hospital, a cirurgia ocorreu às 14h40, horas depois da publicação da reportagem, “sem intercorrências”. O São Camilo não esclareceu o motivo do recesso do plano de saúde nem o atraso para a liberação do procedimento de urgência.

