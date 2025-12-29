Após recesso de plano de saúde, paciente com risco de morte súbita é operado

Por SELES NAFES

O Hospital São Camilo, a maior unidade privada do Amapá, se manifestou após a reportagem que mostrou o drama de um paciente cardíaco internado em estado grave, com indicação de cirurgia urgente. A família de Júnior Cardoso Coutinho acusava o plano PAS e o hospital de atrasarem a autorização necessária para o procedimento. Além disso, o plano — administrado pelo próprio São Camilo — teria entrado em recesso administrativo.

Em nota curta enviada ao Portal SelesNafes.Com, o hospital afirmou que o paciente permanece internado “sob monitoramento de equipe especializada e passou por procedimento cardiológico para implante de desfibrilador interno neste sábado (27)”.

Um laudo médico apontou que o paciente sofre de uma grave doença cardíaca e corria risco de morte súbita. No dia 23 de dezembro, foi solicitada a realização do implante de um cardiodesfibrilador implantável (CDI) de dupla câmara, procedimento indicado para prevenção de eventos fatais em pacientes com esse perfil clínico.

De acordo com o hospital, a cirurgia ocorreu às 14h40, horas depois da publicação da reportagem, “sem intercorrências”. O São Camilo não esclareceu o motivo do recesso do plano de saúde nem o atraso para a liberação do procedimento de urgência.