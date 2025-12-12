Após tentar fugir, traficante com bolsos cheios de drogas dá nome falso, mas acaba reconhecido

Por OLHO DE BOTO
Um indivíduo de 38 anos foi denunciado e preso nesta quinta-feira (11) pela Polícia Militar enquanto comercializava drogas em uma área de pontes do bairro Pacoval, em Macapá.
As informações repassadas aos militares do 2º Batalhão indicavam que o suspeito, Daniel dos Santos Ferreira, conhecido como Vatapá, estaria vestido com camisa vermelha e bermuda jeans escura, vendendo entorpecentes em plena luz do dia, na entrada da principal passarela da Avenida Acre.
Na chegada ao local, um homem com as mesmas características descritas começou a correr ao avistar a patrulha, mas não obteve êxito na fuga. Vatapá foi abordado e se identificou com o nome de outra pessoa, porém os policiais constataram a mentira e encontraram seus bolsos cheios de porções de drogas.
Ao todo, foram apreendidas 22 porções de entorpecentes na bermuda do criminoso: 12 pedras de crack no bolso dianteiro e 10 porções de cocaína no bolso traseiro. A consulta ao banco de dados da Segurança Pública revelou que Daniel dos Santos já era reincidente no tráfico e possuía outras anotações criminais por roubo e furto.
Ele foi conduzido ao Ciosp do Pacoval e deverá passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (12).