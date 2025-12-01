‘Bandeira amarela’ reduz custo da conta de luz em dezembro

Macapá, capital do Amapá: Chuvas em regiões produtoras aliviam o sistema, mas consumo consciente segue recomendado pela CEA Equatorial

Da REDAÇÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que o mês de dezembro será marcado pela bandeira tarifária amarela, após novembro ter sido cobrado no patamar “vermelho nível 1”. Com a mudança, o acréscimo que era de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos cai para R$ 1,885 — um alívio direto para o bolso do consumidor.

Segundo a agência, a melhora está relacionada ao avanço do período chuvoso no país. As previsões indicam volume de chuvas maior que o registrado em novembro nas principais bacias produtoras de energia. Ainda assim, a agência alerta que os índices permanecem abaixo da média histórica, o que mantém a necessidade de uso de termelétricas para garantir o abastecimento.

A combinação entre chuvas aquém do ideal e a intermitência de fontes como a energia solar exige cautela. Durante a noite e nos horários de pico, a geração fotovoltaica não consegue atender a demanda, reforçando a importância de um equilíbrio entre as diferentes fontes disponíveis no sistema elétrico.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa ao consumidor o custo real da geração de energia. A cor verde indica condições favoráveis; a amarela aponta custos moderados; e as bandeiras vermelhas, nos patamares 1 e 2, revelam cenários mais caros e maior dependência de usinas termelétricas.

Apesar da redução no valor adicional, a CEA Equatorial, distribuídora no Amapá, recomenda que os hábitos de economia sejam mantidos. Entre as ações sugeridas estão evitar abrir a geladeira a todo momento, substituir lâmpadas por modelos de LED, retirar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso e concentrar o uso de eletrodomésticos como lavadoras e ferro de passar.