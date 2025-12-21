Bandidos filmam execução de jovem jogado em lago: ‘dá-lhe mais’

Vítima foi morta a tiros e facadas; crime foi divulgado pelos próprios assassinos nas redes sociais

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi brutalmente executado com cinco tiros e, em seguida, teve o corpo jogado dentro de um lago em uma área de pontes do bairro Congós, na zona sul de Macapá. O homicídio ocorreu na noite deste sábado (20), no fim da Avenida Claudomiro de Moraes, região periférica conhecida por ser controlada por uma facção criminosa. A ação criminosa foi registrada em vídeo pelos próprios assassinos.

A Polícia Científica do Amapá confirmou que a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, sendo um na testa e quatro no lado direito do rosto, o que caracteriza uma execução.

Apesar do intenso barulho dos tiros e da movimentação de pessoas que transitavam pelo local no momento do crime, o oficial de área do 1º Batalhão, tenente R. Nunes, informou que o Centro Integrado de Operações da Polícia Militar do Amapá não recebeu nenhuma ligação para o 190 relatando o homicídio. A PM só tomou conhecimento do caso após a divulgação do vídeo nas redes sociais, pouco tempo depois da execução.

“Comédia”

Nas imagens, a vítima aparece já ferida, com o rosto ensanguentado e baleada na testa. É possível ouvir os disparos finais e frases ditas pelos criminosos, como: “dá-lhe mais, dá-lhe mais, tem que morrer mesmo, seu comédia”.

O vídeo termina com a arma sendo descarregada e o corpo do jovem sendo arremessado no lago.

De acordo com a polícia, pelo menos três homens participaram da execução, mas nenhum deles foi identificado até o momento. O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, tentou ouvir possíveis testemunhas, porém a chamada “lei do silêncio”, imposta por faccionados da área, prevaleceu. Com medo de represálias, moradores se recolheram mais cedo e fecharam as portas, dificultando o trabalho das forças de segurança.

Até o fechamento desta matéria, a vítima — que aparenta ter entre 23 e 25 anos — ainda não havia sido identificada. A principal suspeita é de que a ordem para a execução tenha partido de um chamado “tribunal do crime”, mas a motivação do assassinato segue desconhecida.

A Polícia Civil do Amapá segue com as investigações e disponibiliza o disque-denúncia da DHPP, pelo número (96) 99170-4302, para informações que possam ajudar a identificar e prender os responsáveis pelo crime.