Belém recebe Mundial de Clubes de Vôlei Masculino

Da REDAÇÃO
A poucos dias do início do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, Belém vive o clima da maior competição internacional de vôlei já realizada no Norte do Brasil. O torneio será disputado entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, reunindo equipes de alto rendimento do Brasil, Europa, Ásia e Oriente Médio.
Nos preparativos finais, o Mangueirinho recebeu nesta semana a última visita técnica de uma das equipes participantes, o Vôlei Campinas, que também é clube anfitrião da competição. A delegação avaliou instalações internas, logística, acessos, áreas de aquecimento e toda a estrutura montada para o evento.
Durante a inspeção, a equipe técnica reforçou a satisfação em retornar à capital paraense e destacou o acolhimento do público, além da importância de descentralizar grandes eventos esportivos, aproximando-os de regiões que raramente recebem competições desse porte. O ginásio foi elogiado pela modernidade, climatização e capacidade para operar um evento internacional com segurança, conforto e alto padrão técnico.
O Mangueirinho recebeu um piso especial para o Mundial: um tapete emborrachado exclusivo para quadras de vôlei, com demarcações específicas da modalidade. A estrutura garante condições para sediar o torneio. A expectativa é de grande presença de público ao longo dos cinco dias de competição.
Formato oficial da competição
O torneio contará com oito equipes, sendo três brasileiras: Cruzeiro, Praia Clube e Campinas. Também participam:
* Perugia (Itália)
* Warta Zawiercie (Polônia)
* Osaka Bluteon (Japão)
* Al Rayyan (Catar)
* Asswehly (Líbia)
As equipes foram divididas em dois grupos, com jogos entre os dias 16 e 18 de dezembro, totalizando quatro partidas por dia. As duas melhores equipes de cada chave avançam às semifinais, que acontecem entre os dias 20 e 21 mesma data da disputa do terceiro lugar e da grande final.
Grupos definidos
Grupo A
* Campinas (Brasil)
* Praia Clube (Brasil)
* Al Rayyan (Catar)
* Warta Zawiercie (Polônia)
Grupo B
* Cruzeiro (Brasil)
* Perugia (Itália)
* Osaka Bluteon (Japão)
* Asswehly (Líbia)
Tabela da primeira fase
16 de dezembro
10h – Cruzeiro x Osaka
13h – Perugia x Asswehly
17h – Al Rayyan x Praia
20h30 – Campinas x Zawiercie
17 de dezembro
10h – Cruzeiro x Asswehly
13h – Perugia x Osaka
17h – Al Rayyan x Zawiercie
20h30 – Campinas x Praia
18 de dezembro
10h – Cruzeiro x Perugia
13h – Asswehly x Osaka
17h – Praia x Zawiercie
20h30 – Campinas x Al Rayyan
A fase final será disputada em jogos únicos entre 20 e 21 de dezembro.
Gratuidades e ingressos
Os ingressos pagos seguem à venda, com preços que variam de acordo com cada etapa da competição. Os valores vão de R$ 65 + taxa a R$ 240 + taxa na primeira fase e de R$ 120 + taxa a R$ 1.000 + taxa nas semifinais e final. As vendas estão disponíveis no site oficial do evento e em pontos físicos autorizados.