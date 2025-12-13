Belém recebe Mundial de Clubes de Vôlei Masculino

Ginásio Mangueirinho vira palco da maior competição de vôlei já realizada no Norte e receberá clubes do Brasil, Europa, Ásia e Oriente Médio

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A poucos dias do início do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, Belém vive o clima da maior competição internacional de vôlei já realizada no Norte do Brasil. O torneio será disputado entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, reunindo equipes de alto rendimento do Brasil, Europa, Ásia e Oriente Médio.

Nos preparativos finais, o Mangueirinho recebeu nesta semana a última visita técnica de uma das equipes participantes, o Vôlei Campinas, que também é clube anfitrião da competição. A delegação avaliou instalações internas, logística, acessos, áreas de aquecimento e toda a estrutura montada para o evento.

Durante a inspeção, a equipe técnica reforçou a satisfação em retornar à capital paraense e destacou o acolhimento do público, além da importância de descentralizar grandes eventos esportivos, aproximando-os de regiões que raramente recebem competições desse porte. O ginásio foi elogiado pela modernidade, climatização e capacidade para operar um evento internacional com segurança, conforto e alto padrão técnico.

O Mangueirinho recebeu um piso especial para o Mundial: um tapete emborrachado exclusivo para quadras de vôlei, com demarcações específicas da modalidade. A estrutura garante condições para sediar o torneio. A expectativa é de grande presença de público ao longo dos cinco dias de competição.

Formato oficial da competição

O torneio contará com oito equipes, sendo três brasileiras: Cruzeiro, Praia Clube e Campinas. Também participam:

* Perugia (Itália)

* Warta Zawiercie (Polônia)

* Osaka Bluteon (Japão)

* Al Rayyan (Catar)

* Asswehly (Líbia)

As equipes foram divididas em dois grupos, com jogos entre os dias 16 e 18 de dezembro, totalizando quatro partidas por dia. As duas melhores equipes de cada chave avançam às semifinais, que acontecem entre os dias 20 e 21 mesma data da disputa do terceiro lugar e da grande final.

Grupos definidos

Grupo A

* Campinas (Brasil)

* Praia Clube (Brasil)

* Al Rayyan (Catar)

* Warta Zawiercie (Polônia)

Grupo B

* Cruzeiro (Brasil)

* Perugia (Itália)

* Osaka Bluteon (Japão)

* Asswehly (Líbia)

Tabela da primeira fase

16 de dezembro

10h – Cruzeiro x Osaka

13h – Perugia x Asswehly

17h – Al Rayyan x Praia

20h30 – Campinas x Zawiercie

17 de dezembro

10h – Cruzeiro x Asswehly

13h – Perugia x Osaka

17h – Al Rayyan x Zawiercie

20h30 – Campinas x Praia

18 de dezembro

10h – Cruzeiro x Perugia

13h – Asswehly x Osaka

17h – Praia x Zawiercie

20h30 – Campinas x Al Rayyan

A fase final será disputada em jogos únicos entre 20 e 21 de dezembro.

Gratuidades e ingressos

Os ingressos pagos seguem à venda, com preços que variam de acordo com cada etapa da competição. Os valores vão de R$ 65 + taxa a R$ 240 + taxa na primeira fase e de R$ 120 + taxa a R$ 1.000 + taxa nas semifinais e final. As vendas estão disponíveis no site oficial do evento e em pontos físicos autorizados.