Bloqueio na BR-210 escancara patrocínio político para desqualificar adversários

Nos grupos de WhatsApp, movimento patrocinado ataca portal de notícias e grupos políticos; bloqueio completa 24h

Por SELES NAFES

Continua o bloqueio na BR-210, no trecho que liga Porto Grande (105 km de Macapá) aos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio. A liderança do movimento patrocinado, que usa a comunidade para fechar o tráfego, decidiu atacar o portal e grupos políticos de forma maciça e organizada nas redes sociais, tendo como estratégia o mofado discurso da “fake news”.

Barracas, transporte, alimentação, camisas personalizadas e até sistema de som fazem parte da estrutura fornecida aos manifestantes por políticos de oposição ao governo do Estado, como mostram vídeos divulgados pelos próprios manifestantes. Até assessoria de comunicação com um designer foram colocados à disposição da liderança do movimento.

A assessoria se encarregou de criar peças de ataque nas redes sociais contra a cobertura do portal, ao mesmo tempo que tenta desqualificar personalidades da política que fazem parte do mesmo grupo, neste caso Waldez Góes (PDT), Davi Alcolumbre (União) e Randolfe Rodrigues (PT).

O bloqueio foi organizado logo após o anúncio do governo do Estado sobre a volta da mineração de ferro na região. Até às 14h30 desta quinta-feira (18), o bloqueio que começou ontem continuava.

A estrada está sendo liberada por alguns minutos três vezes ao dia, mas não tempo suficiente para que os caminhões da mineradora saíam das garagens em Macapá e Santana e sigam até os locais de operação.

A PRF apenas acompanha o movimento, e ainda não existe nenhuma ação na justiça para garantir o direito de ir e vir do cidadão na rodovia federal.