Breno repassa prefeitura de Oiapoque a presidente da Câmara: ‘seja o que Deus quiser’

Breno e Guido fizeram uma espécie de transmissão de cargo

Por SELES NAFES

O prefeito cassado de Oiapoque, Breno Almeida (PP), repassou nesta terça-feira (16) o comando do município ao presidente da Câmara, Guido Mecânico (PP), segundo na linha de sucessão. A passagem ocorreu em frente ao prédio da prefeitura, no município localizado a 590 quilômetros de Macapá.

No fim da semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá rejeitou novos recursos apresentados por Breno Almeida e determinou que a 4ª Zona Eleitoral notificasse o presidente da Câmara para assumir o cargo, o que foi cumprido nesta terça.

“Estou repassando ao prefeito interino, junto com o secretariado. Todos sabem que há um processo judicial em andamento e hoje o vereador foi notificado”, afirmou Breno, em tom de despedida.

“A gente nunca precisou fazer nada de errado. Vou continuar acreditando na Justiça e buscar nossos recursos. Seja o que Deus quiser”, acrescentou o prefeito cassado.

Ao assumir interinamente, Guido Mecânico lembrou que Breno Almeida foi eleito por cerca de 9 mil votos e afirmou que “a prefeitura não pode parar por questões de politicagem”.

Breno Almeida e o vice Arthur do Areal tiveram a chapa cassada num processo que apurou o crime de compra de votos nas eleições do ano passado, quando o prefeito foi preso com R$ 100 mil e uma lista de beneficiários na véspera da votação. Ele perdeu todos os recursos na justiça eleitoral do Amapá e agora aguarda fora do cargo o julgamento de recurso no TSE.