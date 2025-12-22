Cabo da PM acumula medidas protetivas de outros relacionamentos, diz advogada

Além de um tiro, vítima tomou uma cadeirada na cabeça e foi atendida no hospital local. Policial teve prisão preventiva decretada por tentativa de feminicídio em Oiapoque.

Por SELES NAFES, em parceria com Oiapoque News

A Justiça decretou a prisão preventiva do policial militar Leoney Lopes dos Santos, acusado de tentativa de feminicídio contra a companheira no último sábado (20), no município de Oiapoque, a cerca de 590 quilômetros de Macapá.

A advogada da vítima, Lidiane Evangelista, afirmou que o cabo da Polícia Militar do Amapá acumula medidas protetivas concedidas a outras mulheres com quem manteve relacionamentos anteriores. A declaração foi feita no Ciosp do Pacoval, onde a defensora também alertou para a importância de que possíveis vítimas pesquisem antecedentes e histórico de violência de seus parceiros.

Em entrevista ao Oiapoque News, parceiro do Portal SelesNafes.Com, a advogada apresentou o celular do acusado, que teria sido encontrado no local do crime. Segundo ela, o aparelho pode conter informações relevantes para o andamento das investigações.

A vítima foi socorrida e atendida no Hospital de Oiapoque após ser atingida por um disparo na mão e sofrer ferimento de bala na bochecha. Após receber alta médica, ela prestou depoimento relatando que o companheiro colocou o cano da pistola dentro de sua boca. Ainda segundo o relato, a mulher conseguiu desviar a arma no momento do disparo, que acabou atingindo sua mão.

A prisão preventiva de Leoney Lopes dos Santos foi decretada durante audiência de custódia realizada no último domingo (21). O caso segue sob investigação.