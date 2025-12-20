Cabo da PM é preso por tentativa de feminicídio em Oiapoque

Da REDAÇÃO
Um cabo da Polícia Militar do Amapá foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (20), acusado de tentativa de feminicídio no município de Oiapoque, localizado a cerca de 590 quilômetros de Macapá.
Há poucos detalhes sobre o crime. A PM foi acionada para atender a ocorrência e, assim que tomou conhecimento das circunstâncias do fato, efetuou a prisão do militar, que foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) de Oiapoque.
A vítima, que seria ex-companheira e servidora do Instituto Municipal de Trânsito, subordinado à prefeitura de Oiapoque, foi ferida com um tiro em uma das mãos. O crime teria ocorrido dentro da casa dela.
Ela foi socorrida e recebeu alta pela manhã no Hospital de Emergência de Oiapoque, segundo apurou o Portal SelesNafes.Com. O policial, que ainda não teve o nome divulgado, é integrante da turma de formação de 2021.
Em nota, a Polícia Militar do Amapá se manifestou confirmando a ocorrência e a prisão, e afirmou que acompanha o caso reiterando “o compromisso institucional com a proteção da vida e a segurança das mulheres”.