Campeão de fugas e roubos, acusado de matar idosos morre em tiroteio com a PM

Por OLHO DE BOTO

Depois de quatro fugas e diversas anotações criminais – incluindo oito roubos majorados com emprego de arma de fogo, tráfico de drogas e participação em um latrocínio, a trajetória criminosa de Márcio Ruan Soares Furtado, conhecido como “Tio Patinhas”, chegou ao fim. Ele morreu após troca de tiros com a Polícia Militar do Amapá, nesta quinta-feira (18).

O confronto entre o foragido e policiais da Companhia Independente de Motopatrulhamento (Patamo) e do 2° Batalhão, ocorreu por volta das 18h, na Rua Maiêutica, no bairro Renascer, zona norte da capital.

O sargento Zeeyden e os soldados D. Nascimento e J. Pimentel, do 2º Batalhão, patrulhavam nas proximidades do Superfácil da zona norte quando foram acionados para prestar apoio à equipe do tenente Adervan, da Patamo.

Apontado como indivíduo de alta periculosidade e integrante da facção criminosa Família Terror do Amapá, Tio Patinhas teria desobedecido à ordem policial de parada, passou a correr e efetuou disparos contra as equipes militares.

Segundo as informações repassadas aos policiais, havia a confirmação da presença de um procurado da Justiça pelo crime de latrocínio. Cercado na Rua Maiêutica, o foragido teria optado pelo confronto armado, utilizando um revólver calibre .38 contra os militares. Houve revide, e Márcio Ruan foi atingido, morrendo no local antes da chegada do socorro médico.

O criminoso participou do latrocínio que resultou na morte de um idoso de 60 anos, espancado com uma barra de ferro durante um assalto no bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá, em agosto de 2021, com apoio de comparsas.

Ele chegou a ser preso semanas depois, no Pará, para onde se escondeu após o crime, mas tornou a fugir em 2022, quando escapou do Hospital de Clínicas Alberto Lima, no centro da capital amapaense, em 2022, quando foi internado para tratar de um câncer.

Tio Patinhas também era investigado pela morte do líder comunitário Ronaldo Moraes da Silva, o “Coró”, de 62 anos, que foi executado a tiros na noite de 13 de maio de 2023, em uma ponte da Rua José Loureiro de Sena, no bairro Novo Horizonte, zona norte. A vítima foi atraída para fora de casa após o autor do crime pedir água e acabou atingido por um disparo no tórax. Mesmo ferido, Ronaldo ainda tentou correr em busca de socorro, mas caiu em frente à casa de um vizinho e morreu. O suspeito fugiu sem levar nada.