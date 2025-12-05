Carcará reforça elenco para a Copinha 2026

Carcará irá representar o Amapá na maior competição do futebol de base do país e terá pela frente o São Paulo, atual campeão.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Independente Esporte Clube (IEC) vive dias de intensidade e expectativa. Campeão amapaense sub-20 em 2025, o Carcará será novamente o representante do Amapá na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 e trabalha firme desde março sob o comando do técnico Isac Pinheiro. A missão não será simples: o clube está no Grupo 19, ao lado de São Paulo-SP, Real Soccer-SP e Maruinense-SE, com sede na cidade de Sorocaba.

A campanha consistente no estadual e o planejamento antecipado deram ao IEC um diferencial importante. Ao longo da preparação, o time realizou amistosos contra equipes profissionais, buscando elevar o ritmo competitivo do elenco e ajustar a equipe para enfrentar adversários de maior expressão no torneio.

Dentro de campo, o Carcará aposta no talento que vem despontando nas categorias de base. O meio-campista Vinicius, um dos destaques da temporada e já integrado ao elenco profissional, é visto como o cérebro do time — criativo, veloz e decisivo. No ataque, Cleitinho desponta como referência ofensiva, enquanto a defesa tem a segurança do jovem zagueiro Deivid, uma das revelações do clube.

O grupo também ganhou reforços estratégicos. Destaques no sub-17 e recém-promovidos compõem a espinha dorsal da equipe, que recebeu ainda contratações pontuais, como Rian Kaike e Thiaguinho — adversários do IEC na final do Amapazão Sub-20 de 2025, quando defendiam o Esporte Clube Macapá. Agora, chegam para fortalecer justamente o time que os superou na grande decisão.

Confiante no trabalho realizado ao longo dos últimos meses, o técnico Isac Pinheiro destaca a maturidade do elenco.

“Esse grupo tem personalidade e acredita no projeto. Trabalhamos duro desde março e sabemos da força dos nossos adversários, mas vamos para a Copinha com confiança, organização e muita vontade de representar bem o Amapá. O sonho desses garotos é meu. Vamos buscar a classificação”, afirmou.

A diretoria do Independente, conduzida pelo presidente Rodrigo Tork, também tem papel fundamental no bom ambiente vivido pelos atletas. Ele reforça o compromisso em oferecer estrutura completa para que o elenco chegue ao torneio em alto nível.

“Nosso dever é garantir todas as condições para que esses atletas trabalhem bem. Estrutura, logística, acompanhamento físico e suporte técnico: tudo está sendo oferecido. Queremos que eles cheguem à Copinha focados, tranquilos e prontos para aproveitar essa grande vitrine do futebol brasileiro”, ressaltou.

Uma das principais referências técnicas do time, Vinicius comentou a expectativa para o confronto mais aguardado da fase de grupos: o duelo contra o São Paulo, atual campeão da Copinha. Para ele, enfrentar um gigante nacional aumenta a motivação do elenco.

“É um desafio enorme e, ao mesmo tempo, uma oportunidade que todo jogador da base sonha. Enfrentar o São Paulo, que é o atual campeão, nos obriga a elevar o nível. A gente respeita muito, mas também acredita no nosso trabalho. Queremos mostrar que o Amapá sabe jogar futebol”, afirmou o meia.

Na defesa, o jovem zagueiro Deivid vive a Copinha como um passo crucial rumo ao futuro profissional que almeja. Ele destacou a importância da competição para sua carreira.

“A Copinha é a maior vitrine do país. Eu tenho trabalhado muito para aproveitar essa oportunidade e mostrar meu futebol. Meu sonho é jogar profissionalmente em um grande clube do Brasil, e sei que tudo passa por fazer uma grande competição”, disse o defensor.

Com a preparação entrando na reta final, a delegação embarca no dia 1º de janeiro rumo a Sorocaba, onde o Carcará buscará representar o Amapá com competitividade e ambição.