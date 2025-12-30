Carismática, Anitta coloca multidão pra dançar em noite histórica do Réveillon do Amapá

Desde a primeira música, a cantora manteve o público em ritmo intenso, alternando sucessos consagrados da carreira com canções mais recentes.

Com carisma e energia contagiante, Anitta transformou o anfiteatro da Fortaleza de São José em uma grande pista de dança na noite desta segunda-feira (29), protagonizando um dos momentos mais marcantes do Réveillon do Amapá. A apresentação desta edição 2026 foi considerada histórica por fãs e pela organização do evento, reunindo milhares de pessoas que mais uma vez lotaram às margens do rio Amazonas.

Desde a primeira música, a cantora manteve o público em ritmo intenso, alternando sucessos consagrados da carreira com canções mais recentes.

O clima de celebração se intensificou em um dos momentos mais simbólicos da noite, quando Anitta empunhou a bandeira do Amapá no palco, gesto que foi recebido com aplausos e gritos do público e interpretado como um símbolo do conceito do evento: “o Amapá virou o jogo”.

Mesmo com a forte chuva que caiu nos cerca de 30 minutos finais do show, a multidão permaneceu no local até o último instante. O público, já tomado pela energia da apresentação, seguiu dançando e cantando, reforçando o clima de festa que marcou o terceiro dia da programação da virada.

Antes da atração principal, quem aqueceu o público foi a cantora amapaense Letícia Auoly. No palco, ela foi recebida com entusiasmo e arrancou vibração da plateia ao apresentar músicas autorais, sucessos regionais e interpretações da cantora conhecida como a “estourada”, preparando o terreno para a entrada de Anitta.

Após o show da artista nacional, a festa seguiu madrugada adentro com os artistas locais DJ Lobotomy e DJ Alain Cristophe, que levaram ao público sets de música eletrônica e flashbacks. Na sequência, Suellen Braga e Jhimmy Feiches mantiveram o ritmo da celebração, reforçando a diversidade musical presente na programação do evento.

Troféu

A noite também foi inesquecível para Lucas Seabra, fã declarado de Anitta. Morador de Santana, ele foi até Macapá especialmente para assistir ao show da artista e acabou vivendo um momento único: conseguiu pegar um brinco que a cantora retirou e lançou para o público durante a apresentação.

“Gente, eu estou muito emocionado e completamente realizado por ter dado essa sorte. Vou guardar com carinho esse brinco pro resto da minha vida”, disse, ainda emocionado, segurando o que chamou de seu “troféu”.

O show integrou o terceiro dia do Réveillon do Amapá 2026, realizado no anfiteatro da Fortaleza de São José, um dos principais cartões-postais de Macapá. A programação teve início às 20h e reuniu artistas locais e nacionais, consolidando a noite como um dos pontos altos da celebração da virada no estado.