Casa desaba após madrugada de chuvas fortes no Arquipélago do Bailique

Vídeos gravados por moradores da Vila Progresso mostram o momento exato em que uma residência cede e desaba dentro do rio.

O avanço das Terras Caídas voltou a assustar moradores do Arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, após uma madrugada marcada por chuvas intensas que provocaram novos danos estruturais na região.

Vídeos gravados por moradores da Vila Progresso, na manhã de domingo (21), mostram casas comprometidas e o momento exato em que uma residência cede e desaba dentro do rio. Não há informações sobre feridos.

De acordo com relatos da comunidade, a chuva foi forte e contínua ao longo de toda a noite, o que agravou a instabilidade do solo nas áreas mais vulneráveis. O desabamento registrado reforçou o clima de medo entre os moradores, que temem novos colapsos, principalmente em trechos já afetados pelo fenômeno das Terras Caídas.

A população local cobra a presença do poder público para avaliar a situação, realizar vistorias técnicas e prestar assistência às famílias atingidas.

Moradores relatam que vivem sob constante insegurança, diante da possibilidade de novos desmoronamentos causados pela combinação entre erosão das margens e eventos climáticos extremos.