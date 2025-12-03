Casal fez compras de R$ 39 mil com cartão black sem limite furtado de idoso, diz polícia

Alguns objetos comprados com o cartão foram apreendidos em endereços ligados aos suspeitos.

Por OLHO DE BOTO

Um casal está sendo investigado pela Polícia Civil suspeito de usar o cartão black sem limite de um idoso de aproximadamente 70 anos para realizar compras que ultrapassaram R$ 39 mil na comunidade do Maracá, em Mazagão. Segundo a investigação, o principal suspeito trabalhava com a vítima e sabia a senha do cartão, o que permitiu a utilização do benefício por vários dias sem que o idoso percebesse — já que a região não possui sinal de telefonia e não gera notificações.

De acordo com a polícia, o cartão foi usado em diversos estabelecimentos comerciais do Maracá, possibilitando transações de alto valor sem qualquer bloqueio, por se tratar de um cartão black. Um policial que participou das diligências questionou a falta de verificação dos comerciantes, que aceitaram compras elevadas sem exigir documento de identificação do comprador.

Durante a ação que identificou os envolvidos, investigadores da Polícia Civil, com apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar, apreenderam um freezer e uma caixa de som JBL, adquiridos com o cartão da vítima no dia 12 de novembro. A polícia informou que outras compras também foram realizadas pelo casal, ampliando o prejuízo e envolvendo mais pontos de venda na comunidade.

A investigação é coordenada pela delegada Andreza Monteiro, da 6ª Delegacia de Polícia da Capital. O casal foi ouvido na unidade policial e vai responder em liberdade enquanto o inquérito avança. A Polícia Civil segue apurando se outras pessoas participaram do esquema e se houve falhas por parte dos estabelecimentos que aceitaram as transações.

Os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades.