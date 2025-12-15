Casal que divulgou fake news sobre chacina é preso em Laranjal do Jari

A Polícia Civil do Estado do Amapá deflagrou, na última sexta-feira (12), a Operação “Fake News” em Laranjal do Jari, que resultou na prisão de um casal investigado pela disseminação de informações falsas relacionadas à chamada “chacina dos garimpeiros”, além de outros conteúdos ofensivos e caluniosos divulgados nas redes sociais.

A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari (1ª DPLJ), após denúncias apontarem que o perfil “@babados.jari”, no Instagram, vinha atribuindo de forma falsa a uma figura pública a condição de mandante de homicídios, bem como suposta ligação com facções criminosas. Segundo o delegado Romie Bradley, titular da unidade, as publicações provocaram pânico social e ampliaram a desinformação no município.

No curso das investigações, com autorização judicial para a quebra de sigilo telemático e uso de técnicas de inteligência, a Polícia Civil conseguiu rastrear os vestígios digitais das postagens, identificando que o perfil era administrado por um casal. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência e no estabelecimento comercial dos investigados, onde foram apreendidos aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos utilizados na divulgação das fake news.

Os envolvidos respondem pelos crimes de calúnia e difamação, com aumento de pena por terem sido praticados por meio de redes sociais.