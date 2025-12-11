Cegos após agressões, cachorros encontram carinho e amor

Voluntário Victor Hugo usa clínica própria e residência para abrigar 20 animais vítimas de agressões como Diego e Pipica

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Diego já ficou bem idoso, mas a falta de visão é decorrente de agressões a pauladas sofridas em 2016 em Macapá. Apesar da idade e da cegueira, ele está forte e saudável, e não lembra mais o cachorro que teve os olhos saltados para fora das órbitas. O mesmo ocorre com Pipica, que também não tem mais os olhos e convive com uma incontinência urinária severa.

Os dois animais são criados pelo voluntário Victor Hugo, um ex-vereador de Macapá que chegou a comandar uma ONG dedicada à causa animal.

Hoje, fora da política e com a ajuda da família, ele se divide entre os filhos, a clínica Animália e ao resgate de animais. Em sua casa e na clínica, ele cria nada menos que 20 cachorros sem o mínimo interesse de colocá-los para adoção. Assista

ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior