Centro de Radioterapia do Amapá adota cronograma especial no fim de ano

22, dezembro, 2025
Foto: Arquivo SN
Atendimentos seguem organizados para garantir continuidade dos tratamentos oncológicos
O Centro de Radioterapia do Amapá funcionará em regime especial neste fim de ano, em razão dos feriados e do recesso administrativo. O atendimento ocorre normalmente até quarta-feira (24).

A direção orienta que os pacientes fiquem atentos às datas e reforça que os agendamentos já realizados seguem conforme as orientações das equipes de saúde.

Entre os dias 25 e 28 de dezembro, a unidade entra em recesso. As atividades retornam nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, com nova interrupção no dia 1º de janeiro, feriado nacional. O funcionamento regular será retomado a partir de 5 de janeiro.

Unidade fica na zona norte de Macapá

“Esse ajuste no funcionamento foi organizado de forma responsável. Nenhum paciente ficará prejudicado, todos os tratamentos seguem planejados e acompanhados pela equipe multiprofissional, garantindo segurança e continuidade da assistência”, afirmou a gerente administrativa da unidade, Rafaela Oliveira.

Seles Nafes
