Clécio anuncia volta da mineração a Pedra Branca e investimento de mais US$ 200 milhões

Retomada começa pela mina Asteca e inclui repasse imediato de R$ 10 milhões para quitar dívidas e salários atrasados em Pedra Branca.

Por RODRIGO DIAS

O governador Clécio Luís anunciou, nesta sexta-feira (12), a retomada da atividade mineral no município de Pedra Branca do Amapari, no interior do Amapá, uma notícia aguardada com entusiasmo que promete reaquecer a economia local e garantir o pagamento de servidores.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador informou sobre uma reunião realizada com o prefeito de Pedra Branca, Marcelo Pantoja, e o presidente da mineradora DEV em Londres. O encontro selou o acordo para o reinício da produção de minério de ferro.

A retomada será iniciada pela mina Asteca, considerada menor, com um investimento inicial de US$ 6 milhões (cerca de R$ 30 milhões).

O objetivo é dar uma resposta imediata e gerar empregos o mais rápido possível na região. Paralelamente, o Governo e a empresa estão trabalhando para viabilizar um investimento robusto de US$ 200 milhões por parte da DEV, que visa a retomada completa da atividade mineral.

Ainda durante o anúncio, o governador informou uma medida de impacto social imediato: a mineradora DEV liberou um repasse direto de R$ 10 milhões para a prefeitura de Pedra Branca.

Este valor, conforme o anúncio, está sendo utilizado pelo prefeito Marcelo Pantoja para quitar débitos urgentes do município: salários atrasados de servidores; serviços essenciais; e, fornecedores.

Ainda na publicação, Clécio Luís celebrou o repasse.

“O primeiro repasse já está disponível para os cofres da Prefeitura, garantindo o pagamento atrasado dos servidores que mantêm o serviço público funcionando. Tô muito feliz por essa notícia, tem gente que fala e tem gente que faz”, disse o governador..

A expectativa é que a volta da mineração em Pedra Branca, mesmo que de forma gradual, traga um novo fôlego econômico para a população do município.