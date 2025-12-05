Clécio inaugura 1º Centro de Radioterapia do Amapá; conheça o espaço em imagens

O complexo está localizado no bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá, ao lado do Hospital de Amor.

Por RODRIGO DIAS

Um marco histórico para a saúde do Amapá foi concretizado nesta sexta-feira (5). O governador Clécio Luís inaugurou o primeiro Centro de Radioterapia do estado, um complexo de alta tecnologia que promete transformar a vida de pacientes oncológicos e encerrar a dolorosa e dispendiosa rotina de buscar tratamento em outras unidades da federação.

Durante a cerimônia, Clécio destacou o impacto da nova estrutura e a mudança de realidade para quem enfrenta o câncer.

“Vamos ter aqui os melhores equipamentos do mundo, com o que há de mais moderno. Vamos ter os melhores técnicos, uma equipe treinada no Hospital de Amor, que é a maior referência em tratamento oncológico no Brasil, com a melhor chance de sucesso. Sempre mandamos nossos pacientes para fora do Amapá; agora vamos atender os nossos e, certamente, receber irmãos do Pará, do Amazonas e de outros estados. Estou muito feliz. Isso representa muito para a revolução de esperança e para a revolução da saúde pública”, afirmou.

Com investimento de cerca de R$ 16,3 milhões em obras e equipamentos de última geração, oriundos do Ministério da Saúde, o centro é resultado da articulação do senador Davi Alcolumbre (União). O complexo está localizado no bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá, ao lado do Hospital de Amor.

O senador Davi ressaltou a dimensão histórica da entrega.

“Foi uma luta de muitos anos. Muita gente trabalhou muito para que esse sonho se realizasse, e nós estamos muito felizes porque, de fato, é uma virada de chave no cuidado com as famílias do Amapá”, declarou o presidente do Congresso Nacional.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que participou da inauguração, reforçou a importância estratégica do centro e anunciou novos investimentos para o estado.

“Trazer esse centro, não só com os equipamentos mais modernos, mas com o melhor hospital em tratamento oncológico no Brasil, é uma independência para o povo do Amapá no enfrentamento ao câncer. É um presente que ficará para sempre com as famílias amapaenses. Hoje também estamos dando outro salto, colocando o Amapá como referência para o mundo”, afirmou.

Padilha anunciou ainda o aporte de aproximadamente R$ 30 milhões para a conclusão do novo Laboratório de Referência da Amazônia Franco-Brasileira, que, segundo ele, será “o primeiro centro de saúde e clima do mundo”, permitindo monitorar doenças, mudanças climáticas e orientar ações de prevenção.

O Centro de Radioterapia abriga equipamentos modernos, incluindo um Acelerador Linear, fabricado no Vale do Silício (EUA) e capaz de gerar feixes de radiação de alta energia com precisão micrométrica. A tecnologia reduz danos aos tecidos saudáveis, diminui efeitos colaterais e aumenta a eficácia dos tratamentos. O local também oferecerá Braquiterapia, uma modalidade interna e altamente direcionada.

A operação inicial prevê 12 horas diárias de funcionamento e até 50 sessões de radioterapia por dia — cerca de 990 por mês. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a capacidade estimada é de aproximadamente 600 pacientes por ano, abrangendo todos os tipos de câncer em crianças e adultos.

A inauguração atende a uma demanda reprimida e histórica. Entre 2022 e 2024, 330 pacientes do Amapá precisaram viajar para outros estados para realizar radioterapia via Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Desse total, 298 foram apenas entre 2023 e 2024. A estimativa de novos casos prevista para 2023 — cerca de 880 por ano — indica que a necessidade real é ainda maior.

Administrado pelo Hospital de Amor, o centro é integrado ao Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), que concentra o atendimento oncológico do estado por meio da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), onde 7.187 pacientes estão atualmente em tratamento clínico, cirúrgico ou quimioterápico.

A estrutura foi planejada para acolhimento completo dos pacientes, incluindo:

Setores clínicos: consultórios, ambulatório, sala de observação, sala de curativos.

Setores de apoio: sala de espera e triagem.

Setores técnicos: sala de confecção de moldes e máscaras e oficina de blocos.

A oferta inédita de radioterapia na rede pública do Amapá representa mais que a entrega de uma obra: é a materialização da esperança, garantindo tratamento digno, de alto padrão e próximo de casa para quem mais precisa. O serviço começa a funcionar ainda neste mês de dezembro.